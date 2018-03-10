Волкер объяснил, как Россия может приблизить к себе Украину

Напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее восточных областей, Россия получила более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину, чего никогда раньше не было, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, ибо "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта", подчеркнул Волкер в субботу на Брюссельском форуме, сообщает "Радио Свобода".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с Восточной Украины", — заявил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявлял о том, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы.