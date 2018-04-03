Тука раскрыл, сколько установлено личностей военных России, захватывавших Крым

3 апреля 2018, 14:43

Идентифицированы десятки тысяч людей, воевавших на Донбассе, отметил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Установлены личности полторы тысячи кадровых военных РФ, захватывавших Крым, отметил Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что уже идентифицированы полторы тысячи кадровых военных России, которые захватывали Крым.

Установлены личности несколько десятков тысяч людей, воевавших на Донбассе, рассказал чиновник во время круглого стола на тему "Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо", пишет УНИАН.

"По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции, не только к МКС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше — это те материалы, которые собраны неправительственными организациями", — отметил замминистра.

В то же время он подчеркнул, что когда Министерство юстиции и Министерство иностранных дел начали свою деятельность в исках против РФ в МУС и Европейский суд по правам человека, то им не хватало доказательной базы, не хватало свидетельств.

"Те показания, которые давала украинская сторона в международных судах с точки зрения фиксации события, в документальном оформлении значительно проигрывали соответствующим материалам, которые подавала против Украины Россия ...", — сказал Тука.

"… тогда я познакомил работников МИД и Минюста с тремя ресурсами — "Стоптеррор", InformNapalm и "Миротворец", и сейчас два первых ресурса в качестве официальной стороны обвинения привлечены ко всем судебным процессам", — добавил чиновник.

По его словам, ребята из "Миротворца" не могут себе позволить такой роскоши — быть публичными лицами". "Лишь только по Крыму идентифицировано с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных более полторы тысячи кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма", — заявил замминистра.

"Что касается событий на Донбассе — установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", — рассказал Тука и подчеркнул, что лица были установлены в начале 2015 года.

Напомним, в феврале 2014-го в Крыму появились "зеленые человечки" — военные РФ, 16 марта под их присмотром прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к России. Позже страна аннексировала полуостров. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма.

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Донбасс Россия война военные Крым захват Миротворец Георгий Тука
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