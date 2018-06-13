Украина предложила Британии создать группу для противодействия российской агрессии

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе визита в Великобританию предложил британским властям создать межпарламентскую группу для противодействия российской гибридной агрессии.

Об этом Парубий написал в Twitter.

"Предложил председателю комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании Тому Тугендхату создать межпарламентскую группу противодействия российской гибридной агрессии, в частности информационной дезинформации", - написал он.

Парубий также выразил благодарность британскому министру обороны Марку Ланкастеру за участие в обучении украинских военных, противостоящих российской агрессии.

Ранее на саммите G7 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с инициативой о создании специальных "сил быстрого реагирования" на кибератаки и "убийства" со стороны России.

"Она изложит британский план, предусматривающий мировую поддержку формирования структуры быстрого реагирования для выявления преступных действий России (...) будь то война в киберпространстве или убийства", - сообщил накануне саммита глава британскогоа МИДа Борис Джонсон.