Суд в Гааге для Гиркина: террорист назвал условие, при котором он даст показания

Гиркин ожидает печальных для себя последствий в случае смены власти в России / rbc.ua

В том случае, если в России произойдут серьезные политические изменения, полковник ФСБ в отставке и бывший боевик "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков может предстать перед Международным уголовным судом в Гааге за преступные действия в ходе аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, нельзя исключать, что в России может измениться политический ландшафт, вследствие чего Гиркина отправят в Нидерланды. В то же время он не исключает фатальных для себя последствий по итогам беседы с Гордоном.

"Ну теоретически все возможно, конечно. Конечно! Если в Российской Федерации произойдут какие-либо политические события, кто может поручиться за то, что меня не выдадут или не захватят? Все возможно в этой жизни. Также возможно, что мне упадет на голову кирпич, как только я выйду после этого интервью. Или я где-нибудь попью чайку и после этого скоропостижно умру. Возможно все, просто все. В том числе попадание в Гаагу", - сказал Гиркин.

Напомним, в понедельник, 18 марта, офицер российской спецслужбы ФСБ Игорь Гиркин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Интервью вызвало гнев, в результате чего под офисом Гордона состоялась акция протеста.

Также на беседу Гордона с боевиком неоднозначно отреагировали в социальных сетях.