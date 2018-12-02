Уайлдер – Фьюри: обидчик Кличко побывал в нокдауне, но сумел не проиграть

В Лос-Анджелесе завершился супербой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Боксеры провели на ринге все 12 раундов, а бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)завершился вничью.

Wilder drops Fury in the 12th and somehow Fury beats the 10th Count Truly Incredible ? #WilderFury ???? pic.twitter.com/pOGi8tpZvB — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) December 2, 2018

Отметим, что ничья была присуждена решением судей, причем один из них отдал победу Уайлдеру (115:111), второй – Фьюри (114:110), а третий дал равные баллы (113:113).

В одном из раундов Уайлдеру удалось отправить соперника в нокдаун.

После завершившегося поединка Уайлдер сохранил чемпионский пояс, а также статус непобежденного боксера. В 41 поединках он одержал 40 побед (39 - нокаутом).

В то же время Фьюри не знает поражений: в 28 поединках у него 27 побед (19 – нокаутом) и одна ничья.

Напомним, в ноябре 2015 года в Германии украинец Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.