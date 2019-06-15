Роналду грозит тюремный срок / Reuters

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Майорга обратилась в федеральный суд США после того, как отозвала иск из суда Лас-Вегаса, сообщает TMZ. Делу дали ход, и Роналду отправили судебную повестку.

Майорга обвиняет португальца в изнасиловании, которое по ее словам произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Португалец, как утверждает американка, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду отрицал все обвинения.

В январе полиция Лас-Вегаса приступила к расследованию дела. В США уже подготовили ордер на забор образца ДНК у футболиста. Из-за этого дела Ювентус не был приглашен на предсезонный турнир в США, который пройдет летом 2019 года.

Напомним, что недавно Роналду выиграл 30-й трофей в карьере, став со сборной Португалии победителем Лиги наций.