Премьер-лига: "Днепр" разгромил "Шахтер", видео голов

В воскресенье, 13 марта, в Днепропетровске завершился последний матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:1.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма, сообщает УНИАН.

Отмечается, что несмотря на все трудности с составом и потерю дисквалифицированного капитана команды Руслана Ротаня, хозяева "Днепр-Арены" оказались полностью подготовленным к борьбе с одним из лидеров чемпионата и превзошли его во многих компонентах игры.

Хозяева поля открыли счет уже на 10-й минуте, когда отличился Джон Руис. В атаке "Днепра" по центру Руис сделал передачу на Матеуса, тот виртуозно пяткой вернул мяч партнеру по команде, и Руис с вратарской линии расстрелял ворота Андрея Пятова — 1:0. Правда, горняков это не смутило и в середине тайма, на 23-й минуте, Максим Малышев сравнял результат. После сильной прострельной передачи Дарио Срны со штрафного Малышев головой подрезал мяч в дальний угол ворот — 1:1. Но, в самой концовке тайма, на 44-й минуте, днепропетровцы вновь вышли вперед благодаря точному удару Евгения Шахова. Атака "Днепра" "веером" начиналась с левого фланга, где Матос отдал мяч на Романа Зозулю, тот переадресовал на Шахова, после чего последовал сильнейший удар низом - мяч влетел в дальний угол ворот, а Пятов до мяча не дотянулся — 2:1. Как оказалось позже, этот гол стал победным для "Днепра" в этом матче.

В начале второго тайма, на 50-й минуте, Зозуля увеличил преимущество своей команды. В резкой контратаке "Днепра" Матос пробежался по левому флангу, сделал передачу на Матеуса, который прострелил в район вратарской. А там Зозузя головой отправил мяч в ворота — 3:1. Наконец, на 94-й минуте, Роман Безус реализовал пенальти, довершив разгром соперника — 4:1.

"Днепр" — "Шахтер" 4:1

Голы: Руис, 10, Шахов, 44, Зозуля, 50, Безус, 90+4 (пен.) — Малышев, 23

"Днепр": Лаштувка — Лео Матос, Чигринский, Гуйе, Федецкий – Руис (Гама,72), Шахов, Политыло, Лучкевич – Матеус (Назаренко, 90+1), Зозуля (Безус, 83)

"Шахтер": Пятов — Шевчук, Ордец (Ракицкий, 46), Кривцов, Срна — Степаненко, Малышев — Коваленко, Эдуардо, Марлос (Нем, 46) – Феррейра (Гладкий, 68)

Предупреждения: Зозуля, Руис – Малышев, Нем, Срна, Ракицкий

Таким образом, "Днепр" набрал 31 очко и сохранил 4-е место. А "Шахтер" (46 очков) позволил киевскому "Динамо" стать единоличным лидером (49). Тройку сильнейших по-прежнему замыкает луганская "Заря" (38).

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" выиграло во Львове у "Карпат".

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).

Видео: ТСН.