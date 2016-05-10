Нападающий Селезнев покинул "Кубань" и улетел в Украину — СМИ

Перешедший в состав краснодарской "Кубани" украинский нападающий Евгений Селезнев покинул расположение российского клуба.

Об этом, со ссылкой на российские СМИ, сообщает ТСН.

Отмечается, что 31-летний нападающий уже улетел в Украину. Впрочем, "Кубань" пока не объявила о расторжении с ним контракта.

Вместе с тем, ранее сам Селезнев в комментарии Footboom.com опровергал разрыв контракта с "Кубанью".

В нынешнем чемпионате России украинец провел за "желто-зеленых" 9 матчей, в которых забил 3 гола.

Напомним, ранее нардеп Береза объяснил, почему из сборной нужно выгнать Селезнева и двух игроков "Шахтера".