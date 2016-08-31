Милевский может уехать доигрывать в Россию — СМИ

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский близок к подписанию контракта с российским клубом "Тосно".

Об этом идет речь в сообщении MatchDay.

Отмечается, что после 10 сыгранных туров команда из города Тосно занимает второе место в ФНЛ, второй по силе лиге России, уступая лишь команде Юрия Калитвинцева московскому "Динамо".

Последним клубом 31-летнего Милевского была румынская "Конкордия". Ранее он также успел поиграть в "Газиантепспоре", "Хайдуке" и "Сплите".

Напомним, ранее сообщалось, что украинский банк подал в суд на Милевского из-за неоплаченного кредита.