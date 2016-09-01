Милевский стал "лесником". Экс-нападающий "Динамо" продолжит карьеру в российской глубинке

В четверг, 1 сентября, бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский был представлен перед тренировкой игрокам российского клуба "Тосно".

Об этом стало известно Sportbox.ru.

Вместе с тем отмечается, что занимался он по индивидуальной программе с тренером по физподготовке — новобранцу "лесников" нужно набрать форму. Его участие в ближайшей игре 11-го тура первенства ФНЛ с "Балтикой", которая пройдет 3 сентября, исключено.

Кроме того, на Милевского, в среду подписавшего контракт с клубом, пока не пришел международный трансфер из Румынии, где весной он выступал за "Конкордию". В случае с украинцем действует так называемая отложенная дозаявка, предусмотренная регламентом.

Отметим, что игроков ФК "Тосно" из одноименного города в Ленинградской области РФ называют "лесниками" (так их прозвали из-за елочек, присутствующих на гербе города и клуба).

Напомним, ранее сообщалось, что украинский банк подал в суд на Милевского из-за неоплаченного кредита.