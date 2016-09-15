Рейтинг ФИФА: сборная Украины поднялась на одну строчку

В четверг, 15 сентября, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала очередную версию рейтинга, согласно которой сборная Украины поднялась на одну позицию.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Отмечается, что команда Андрей Шевченко переместилась с 30-го на 29-е место. В течение месяца с момента опубликования прошлого рейтинга наша сборная провела один матч, сыграв в 1-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 вничью с командой Исландии — 0:0. На данный момент на счету украинцев 799.41 пункта в рейтинге.

Украинцы обошли в таблице команды Северной Ирландии и Румынии, но пропустили вперед совершившую большой рывок (+8 позиций) команду Перу. Существенные изменения произошло и в первой десятке лучших команд мира. Если Аргентина и Бельгия сохранили 1-2 места, то Колумбия опустилась на 4-е место, пропустив вперед действующих чемпионов мира Германию (3), а Бразилия совершила впечатляющий рывок на 5 позиций, замкнув Топ-5 сильнейших.

Из-за этого на одну позицию опустились Чили, Португалия и Франция (6-8). Замыкают 10-ку сильнейших Уругвай (+3) и Уэльс (+1). Соответственно, выбыли из 10-ки Испания (11, -3) и Италия (13, -3). Следующая версия рейтинга будет обнародована 20 октября.

В то же время сборная Ирана опередила команду России. Иран поднялся на две позиции вверх (с 39-й на 37-ю), опередив Россию и команду Албании.

До сегодняшнего дня, согласно предыдущей версии рейтинга Россия уступала Албании но опережала Иран. При этом, сборная России не потеряла мест в рейтинге, оставшись на 38-й позиции.

Сборная России не проводит в последнее время официальных матчей, так как освобождена от отборочного турнира к ЧМ-2018. Местом проведения мирового первенства до сих пор остается Россия, хотя международное сообщество постоянно добивается от ФИФА пересмотреть это решение и перенести турнир в другую страну.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины упала в рейтинге ФИФА из-за поражений на Евро-2016.