Бой Кличко-Джошуа. Западные СМИ назвали гонорар боксеров

В ближайшие дни должно быть официально объявлено о проведении поединка между украинцем Владимиром Кличко и британским боксером Энтони Джошуа.

Гонорар за этот бой составит 30 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.

Ожидается, что о проведении боя 10 декабря будет объявлено в начале следующей недели. Бой должен состояться на "Манчестер-Арене", где мог пройти отмененный поединок Кличко против Тайсона Фьюри.

Приоритетным вариантом для проведения боя была О2 Арена в Лондоне, но на 10 и 17 декабря там запланированы концерты.

Напомним, ранее американский супертяж назвал главную ошибку Владимира Кличко.