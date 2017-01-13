В "Динамо" назвали соперников на первом тренировочном сборе в Испании

Определился список соперников киевского "Динамо" на первом тренировочном сборе в Испании, к которому добавились еще две команды.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы чемпионов Украины.

Заключительными спарринг-партнерами станут австрийский "Лиферинг", а также хорошо знакомый "бело-синим" благодаря прошлогодним зимним сборам южнокорейский "Сувон Самсунг Блувингз".

Кроме того, изменена дата проведения контрольного матча с софийским "ЦСКА". Эта игра будет закрывать программу подготовки "Динамо" на первом сборе и состоится 30-го января, а не 25-го, как планировалось ранее.

Вашему вниманию актуальный календарь матчей на первом сборе:

21.01.17. "Динамо" — "Санкт-Паули" (Германия);

22.01.17. "Динамо" — "Тяньцзинь Теда" (Китай)

25.01.17. "Динамо" — "Лиферинг" (Австрия)

29.01.17. "Динамо" — "Сувон Самсунг Блувингз" (Южная Корея)

30.01.17. "Динамо" — "ЦСКА" (София, Болгария).

Напомним, ранее главный тренер "бело-синих" Сергей Ребров рассказал о планах на подготовительный период и вторую часть чемпионата Украины в Премьер-лиге 2016/17.