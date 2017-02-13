В УЕФА наказали "Шахтер" за уловки с карточками. Степаненко пропустит первый матч с "Сельтой"

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко не поможет своей команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".

Решение о дисквалификации Степаненко было принято UEFA, сообщает Xsport.

Напомним, что в матче 5-го тура группового этапа против "Коньяспора" (4:0) главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко вместо Борячука на 80-й минуте игры.

Перед матчем Степаненко находился под угрозой дисквалификации, имея 2 предупреждения в своем пассиве, в случае получения еще одного "горчичника" он пропускал бы следующий поединок. Донецкому клубу было бы выгоднее потерять основного опорника на уже ничего нерешающий матч 6-го тура с "Брагой", чем рисковать уже играми плей-офф.

Поэтому желтая карточка Тараса спустя 6 минут после выхода на поле в матче с турками для многих не стала неожиданностью, а тем более это было заметно от того, как Степаненко получил это предупреждение. Следующий матч с "Брагой" Степаненко пропустил из-за перебора желтых карточек. Дончане выиграли выездную встречу (4:2), держа в уме то, что дисквалификация хавбека "сгорела", и к старту 1/16 финала на него уже можно рассчитывать.

В UEFA проявили бдительность и наказали футболиста дополнительной дисквалификацией за умышленную попытку использовать регламент соревнований в интересах команды. Были ли применены к "Шахтеру" какие-либо дополнительные штрафы — пока неизвестно.

Напомним, что первые матчи ЛЕ пройдут 16 февраля, ответные — 23 февраля.