Газ, дубинки и мусорное ведро. Фанаты "Черноморца" устроили драку с полицией на стадионе

В субботу, 1 апреля, в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" принимал "Олимпик", а поединок завершился нулевой ничьей.

После матча между фанатами одесситов и правоохранителями разгорелся конфликт, сообщает football.ua.

Во время драки полиция применила дубинки, а в ее сторону прилетело мусорное ведро.

Напомним, 6 декабря 2016 года в Киеве перед матчем "Динамо" и "Бешикташа" наши фаны избили сотню болельщиков-гостей, 15 из которых после этого инцидента оказались в больнице.

Видео: Video Art.