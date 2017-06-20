Ребров возглавит клуб в Саудовской Аравии — СМИ

Экс-тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров близок к подписанию контракта с клубом "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Ребров подпишет контракт на один год с зарплатой 2,5 млн евро и возможностью продления еще на год, сообщает сайт Команда1 со ссылкой на Aleqt.com.

Украинец сменит швейцарца Кристиана Гросса. Помощниками украинца могут стать испанские специалисты, работавшие ранее в "Динамо".

В этом году "Аль-Ахли" занял второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским "Персеполисом".

"Аль-Ахли" из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля Саудовской Аравии.

Напомним, Ребров завершил сотрудничество с "Динамо" в конце мая, когда у него закончился контракт с клубом.

Новым главным тренером "Динамо" стал Александр Хацкевич, который подписал двухлетний контракт.

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