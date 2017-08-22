В "Динамо" не боятся технического поражения за неявку на игру в прифронтовой Мариуполь

Киевское "Динамо" не поедет на матч 7-го тура УПЛ в Мариуполь и подаст в суд в случае присуждения технического поражения.

Об этом вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский заявил в интервью "Подробностям".

"При таких условиях, которые сложились на сегодняшний день, и тех обстоятельствах, конечно — нет", — сказал Мадзяновский.

Он аргументировал отказ вопросам безопасности.

"Для президента киевского "Динамо" и менеджмента здоровье и жизни игроков и болельщиков выше результата. И конечно, это решение принималось только на основании закона, только на основании регламентных норм, регулирующих проведение матча Чемпионата Украины", — добавил он.

Мадзяновский отметил, что клуб не боится технического поражения.

"У федерации есть такая возможность — зачислить нам техническое поражение, но это нас не пугает. Почему? Потому что у нас есть уверенность в том, что наши действия основываются исключительно на законе", — сказал Мадзяновский.

Также вице-президент "Динамо" заявил о намерении отстаивать интересы клуба в суде.

"Мы вынуждены будем обратиться в Международный спортивный суд, где наши доводы будут учтены и будет принято законное решение", — отметил Мадзяновский.

Кроме того, вице-президент УЕФА Григорий Суркис выступил против проведения матчей украинской Премьер-лиги в Мариуполе.

"Хочу подчеркнуть, что мои слова не являются оценкой возможности проведения матчей в Мариуполе. А конкретнее, безопасно там играть клубам УПЛ. Мои слова — это очередное предупреждение: нельзя вместо решения такого ответственного вопрос устраивать вокруг этого популистские пиар-акции", — заявил Суркис.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" намерено оспорить решение ФФУ о матчах в Мариуполе.