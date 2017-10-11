Названы соперники сборной Украины в новом турнире Лиги наций УЕФА

Сборная Украины узнала своих соперников нового турнира УЕФА Лига наций. Наши футболисты сыграют в дивизионе В.

Это стало известно по завершению отборочного этапа Кубка мира. Украина, как и было известно заранее, попала во второй по силе дивизион, сообщает XSport.

Пока неизвестно, каким образом УЕФА будет решать вопрос матчей Украины с Россией.

Дивизион А: Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды.

Дивизион B: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция.

Дивизион С: Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Дивизион D: Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

Стоит отметить, что новый турнир УЕФА начнется осенью 2018 года. Матчи Лиги Наций будут проходить в течении двух лет и помогут определить участников Евро-2020.

Напомним, 9 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч последнего, 10-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2018 по футболу. Сборная Хорватии обыграла сборную Украины и заняла второе место в группе I.