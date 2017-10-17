Горняки в "Кипящем котле". Анонс матча Лиги чемпионов "Фейеноорд" — "Шахтер"

17 октября 2017, 14:31

Именно в матче с "Шахтером" голландцы намерены добыть первую победу или взять первое очко.

Виктор Коваленко (в центре) на тренировке "Шахтера" в Роттердаме

Сегодня, 17 октября, вечером в Европе состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2017/18. В Роттердаме голландский "Фейеноорд" примет донецкий "Шахтер".

На данный момент "горняки" идут на втором месте в группе F с тремя очками (победа над "Наполи" и поражение от "Манчестер Сити"), сообщает интернет-издание Sport.ua.

Встреча пройдет на стадионе "Де Кейп", второе название которого — "Кипящий котел".

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов роттердамский коллектив пока результатами похвастать не может: два поражения от "Манчестер Сити" и "Наполи" обеспечили ему последнее место в группе. Стоит ожидать, что именно в матче с "Шахтером" голландцы намерены добыть первую победу или взять первое очко.

На данный момент дела у "Фейеноорда", возглавляемого знаменитым в прошлом футболистом Джованни Ван Бронкхорстом, в чемпионате идут более-менее ровно. Команда занимает третье место с 16-ю очками и уступает только ПСВ и "Аяксу".

Украинский гранд имеет куда лучшую ситуацию: первое место в чемпионате Премьер-лиги, отрыв от второго "Динамо" составляет уже семь очков. Хотя в последнем своем матче донетчанам пришлось потратить слишком много сил, вырвав победу у "Ворсклы" (3:2). В то же время, они провели свой матч чемпионата на день ранее нежели "Фейеноорд".

В несомненные плюсы голландцам можно записать возвращение в строй после травмы подколенного сухожилия одного из лидеров атак Николаи Йоргенсена. Он уже успел отыграть 31 минуту в матче восьмого тура голландской Эредивизи против "Зволле" (0:0). Правда, по словам самого футболиста, ожидать, что он отбегает весь поединок против "Шахтера", не стоит. Впрочем, в нынешнем сезоне у голландцев есть и другой лидер: уже шесть мячей на свой счет записал полузащитник Стевен Бергхейс.

Примечательно, что в недавнем матче молодежных сборных Украины и Нидерландов хавбек "горняков" Виктор Коваленко уже противостоял защитнику роттердамцев Сен Жюсту. Встреча на киевской "Оболонь Арене" завершилась тогда вничью 1:1, гол у нас с пенальти забил именно донецкий футболист.

В прошлом сезоне "Фейеноорд" уже встречался с украинским клубом, правда, на групповом этапе другого еврокубка — Лиги Европы. Тогда команда дома переиграла луганскую "Зарю" 1:0, а на выезде расписала мировую — 1:1. Вот только из группы тогда не вышли оба коллектива.

Судить встречу действующих чемпионов Украины и Голландии будет испанская бригада арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко. С этим рефери у "Шахтера" связаны позитивные воспоминания. В 2007 году он обслуживал матч Лиги чемпионов между "горняками" и "Бенфикой", завершившийся победой украинцев 2:0. А в 2014-м этот же арбитр судил встречу "оранжево-черных" с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов, тот поединок прошел без забитых мячей, а мюнхенцы заканчивали его вдесятером.

Ориентировочные составы:

"Фейеноорд": Джонс, Хапс, Сен Жюст, ван Беек, Амрабат, Эль-Ахмади, Тоорнстра, Вильена, Бергейс, Ларссон, Боэтиюс.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард, Марлос, Тайсон, Феррейра.

Напомним, тремя неделями ранее в ЛЧ "Шахтер" проиграл "МанСити" — 0:2.

фото: shakhtar.com

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Лига чемпионов Шахтер анонс Фейеноорд
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