"Загнали собаку в будку". Суркис потроллил "Мариуполь" после разгрома в Киеве

После домашнего матча с "Мариуполем", в котором киевское "Динамо" одержало победу со счетом 5:1, президент киевлян Игорь Суркис поделился впечатлением от игры.

Он заявил, что матч для его команды был принципиальным.

"Команда сыграла очень прилично, не останавливалась с первой и до последней минуты, несмотря на то, что мы пропустили первыми. Никогда этого не делаю, но в этот раз попросил ребят играть на максимальных скоростях и забить как можно больше. Я человек суеверный, но, тем не менее, сделал на этом акцент, поскольку считаю, что те нападки, которым мы подвергались за то, что не поехали в Мариуполь, были абсолютно несправедливыми. В спорте есть такое понятие, как принципиальность. Ребята сегодня показали ее на поле и, я бы сказал, загнали собаку в будку", — заявил Суркис в комментарии "Профутболу".

Напомним, в "Динамо" отказывались ехать играть в "Мариуполь" без гарантий безопасности.