Гендиректор "Зари" предложил "загнать на трибуну" Фонсеку и его помощников

В матче 19-го тура, в котором луганская "Заря" обыграла "Шахтер", арбитр Сергей Бойко, удаливший троих игроков "горняков", отработал адекватно.

Об этом заявил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов и отметил, что все карточки, жёлтые и красные, были даны в матче по делу.

"Другой вопрос в том, что не во всех матчах арбитры решаются наказывать игроков "Шахтёра". "Горнякам" позволялось всегда все. Во многих матчах были апелляции к арбитрам со стороны Ракицкого, Степаненко, Срны. Вчера был, наверное, первый раз, когда арбитр адекватно и в полной мере оценил каждое действие соперника", — подчеркнул он.

Рафаилов напомним, что на протяжении долгого времени все видели, насколько неадекватно ведёт себя как главный тренер "Шахтера", так и его помощники.

"Некоторых из них нужно загнать на трибуну матчей на десять. Чтобы это подействовало, как отрезвляющий душ, на всех. Нецензурные выражения от футболистов тоже имели место быть, в том числе и бразильских. Они очень плохо говорят на русском языке, но матерные слова знают очень хорошо.

Надеюсь, что соответствующие органы дадут адекватную оценку всем тем действиям, которые были вчера на поле после финального свистка. Если уж взялись за наведение порядка, то попробуйте его навести после этой игры", — добавил гендиректор "Зари".

Напомним, ранее генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин после поражения от луганской "Зари" (1:2) в компенсированное время в матче 19-го тура УПЛ заявил, что арбитр устроил на поле беспредел.