Непобедимая "Барса". Каталонцы установили уникальное достижение: подробности

Победив в 32-м туре чемпионата Испании "Валенсию", каталонская "Барселона" довела свою беспроигрышную серию в Примере до 39 матчей.

Такой показатель стал рекордным для турнира, а предыдущее достижение принадлежало "Реал Сосьедаду", который не проигрывал 38 поединков в чемпионате Испании в 1979-1980 годах.

Отметим, что в последний раз "Барселона" проигрывала в Ла Лиге 8 апреля 2017 года "Малаге" — 0:2.

При этом после 32 туров каталонцы лидируют в чемпионате и опережают "Атлетико", который сыграл на матч меньше, на 14 пунктов.

Напомним, "Барселона" по сумме двух матче уступила "Роме" в четвертьфинале Лиги чемпионов и покинула турнир.