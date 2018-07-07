Швеция – Англия: где смотреть онлайн-трансляцию матча

7 июля в Самаре пройдет очередной матч 1/4 финала мирового футбольного первенства, в котором сборная Швеции будет противостоять сборной Англии. Начало матча − в 17.00.

Сборные сыграют в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу.

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Ориентировочные составы команд на матч Швеция – Англия

Англия: Стоунз, Уолкер – Хендерсон – Янг, Пикфорд – Магуайер, Алли, Лингард, Триппьер – Стерлинг, Кейн.

Швеция: Аугустинссон – Форсберг, Ольсен – Люстиг, Линделеф, Экдаль, Гранквист, Свенссон, Классон – Тойвонен, Берг.

Прогноз букмекеров на матч Швеция – Англия

По прогнозам букмекеров, в этом поединке преимущество на стороне сборной Англии. При этом не исключается, что победу англичанам удастся вырвать у соперников лишь по пенальти. Прогнозируемый счет матча Швеция – Англия – 1:2.

Напомним, оба субботних соперника преодолели раунд 1/8 финала ЧМ-2018 очень по-разному. Шведы спокойно и потратив минимум сил обыграли швейцарцев со счетом 1:0), а вот англичанам пришлось играть долгий, муторный и сложный матч с колумбийцами, исход которого решила только серия пенальти.