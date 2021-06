"Слава Украине – Героям слава никуда не исчезнут": Украина ответит на скандал с формой сборной

Карта Украины с Крымом и Донбассом, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" могут стать официальными футбольными символами страны / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола 11 июня рассмотрит предложение об утверждении лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" в качестве официальных футбольных символов. При этом на малом и большом гербе национальных сборных может появиться карта Украины с оккупированными Крымом и Донбассом. Об этом заявил глава федерации футбола Андрей Павелко.

На своей странице в социальной сети Facebook он пишет о том, что уже в пятницу, 11 июня, исполком УАФ рассмотрит вопросы об утверждении статуса лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" как официальных украинских футбольных символов. Вместе с тем будет изучен вопрос нанесения на экипировку национальных сборных карты Украины в признанных международным сообществом границах – с аннексированным Крымом и оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

"Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства", - уточнил Павелко.

Также он добавил, что благодаря действиям России украинские лозунги Glory to Ukraine! Glory to the heroes! оказались во всех зарубежных изданиях и социальных сетях. У данных лозунгов невероятная энергетика, затмить которую невозможно.Читайте также"Крым – это Украина": Зеленский получил форму сборной, из-за которой негодует Россия

"Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и довели их неэффективность. И, при любых, обстоятельствах, лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинском или затмить их невероятную энергетику", - подчеркнул глава УАФ Андрей Павелко.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины, в которой команда сыграет на Евро-2020. Игры пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 государствах.

В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев ранее заявлял, что в УЕФА должны запретить Украине выступать в такой форме на чемпионате Европы по футболу.

Примечательно, один из матчей Евро-2020 состоится в Санкт-Петербурге. И если Украина пробьется в четвертьфинал турнира, то сможет сыграть в России в футболках с Крымом.

7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.

Позже в СМИ сообщили, что Российский футбольный союз рассматривает возможность отказа сборной России по футболу от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.Читайте такжеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге

После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.

В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.