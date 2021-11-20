Знойные блондинки с пышным бюстом: звезда футбола выбирает между актрисой и моделью

Джек Грилиш / Reuters

Звездный футболист английского клуба Манчестер Сити, где играет украинец Александр Зинченко, Джек Грилиш оказался в нелегкой ситуации.

Как пишут западные СМИ, ему приходится делать выбор между моделью Сашей Эттвуд, с которой он встречается еще со школьных времен, и актрисой Эмили Атак.

The Sun уточняет, что 26-летнего футболиста заподозрили в измене его девушке с Атак. Грилиш прогнозируемо все домыслы опровергает, однако источник, приближенный к нему, рассказал, что тот сейчас находится на распутье.

"Джеку посоветовали остаться с Сашей, но его химия с Эмили его затягивает. Он сказал Саше, что просто дружит с ней, но это явно не конец. Джеку есть над чем подумать", - сказал источник.

Эттвуд - известная модель. В отношениях с Грилишем она состоит с 2012 года.

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Атак - популярная актриса, на которую в Instagram подписано 1,7 миллиона пользователей.

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