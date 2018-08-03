«Рембо - отдыхает»: Максим Галкин в обтягивающем наряде произвел фурор в Сети

Максим Галкин покрасовался в спортивной форме

Российский юморист, телеведущий, актер Максим Галкин восхитил поклонниц снимком в обтягивающем наряде для занятий велосипедным спортом.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, на нем он запечатлен в спортивной форме, держащим на вытянутой руке велосипед.

«Ну, спорт, держись!», - подписал снимок Галкин.

Подписчики пришли в восторг от такого фото, и расхвалили артиста.

«Рембо - отдыхает», «Уххх какой ты сильный!», «Как железный Арни», «Вот она силушка богатырская!», - восхищались формой артиста поклонницы.

Ранее Максим Галкин показал семейное фото с Пугачевой.