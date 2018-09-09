"Годы не берут": Альбина Джанабаева восхитила фанатов видом без макияжа

Знаменитость сделала селфи в машине, пока торчала в пробке.
Экс-солистка группы "ВИА Гра", российская певица Альбина Джанабаева поразила поклонников внешностью без грамма косметики.
На своей странице в Instagram исполнительница поделилась селфи, на котором запечатлена сидя в машине без макияжа и прически.
Подписчики отметили, что мало кто из звезд осмелится выйти из дому без макияжа, и расхвалили певицу за естественный вид.
"Милая, очень свежая на фото, без макияжа не все могут выйти из дома", "Очень хороша, и годы не берут", "Естественная", "Вы и без косметики очень хороши! Тот случай, когда и накрашена - хороша, и не накрашена - хороша!", - расхваливали поклонники.
Ранее Альбина Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото.