"Настоящая сексуальность": Даша Астафьева поделилась горячим видео

Даша Астафьева показала сексуальное видео / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева выложила в Сеть видео, на котором запечатлена в платье с обнаженными плечами и с плеткой, также видна ее попа.

Сексуальный ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram и анонсировала выход своей новой композиции.

"Осталось три дня…", — написала исполнительница 8 октября.

Видео похвалили ряд интернет-пользователей. "Вот настоящая сексуальность!!!" А не показная сексапильность", — написала komarik_malinka.

"На это можно смотреть вечно", — считает rohozina_anyutka. "Для меня ты самая красивая девушка на этой планете!", — поделился mmamusix.

Ранее Даша Астафьева поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в облегающем наряде с очень глубоким декольте, а также в образе героини известного американского фантастического боевика.