Алла Пугачева засветила стройные ноги в дерзком мини

Алла Пугачева покорила фанатов стильным образом / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила фанатов своим внешним видом.

На фан-странице Примадонны в Instagram появилось фото со сьемок программы "Субботний вечер", которая была посвящена юбилею юбилею российского художника-модельера Валентина Юдашкина.

Для сьемок Пугачева выбрала наряд в стиле total black: черное платье, которое подчеркивало стройные ноги артистки, черные лаковые ботинки на каблуках, и обьемная прическа. Примадонна стояла рядом с мужем Максимом Галкиным, и счастливо улыбалась.

Ранее Алла Пугачева встревожила фанатов истощенным видом.