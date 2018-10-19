Алла Пугачева засветила стройные ноги в дерзком мини

Примадонна улыбалась и обнимала мужа.
Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила фанатов своим внешним видом.
На фан-странице Примадонны в Instagram появилось фото со сьемок программы "Субботний вечер", которая была посвящена юбилею юбилею российского художника-модельера Валентина Юдашкина.
Для сьемок Пугачева выбрала наряд в стиле total black: черное платье, которое подчеркивало стройные ноги артистки, черные лаковые ботинки на каблуках, и обьемная прическа. Примадонна стояла рядом с мужем Максимом Галкиным, и счастливо улыбалась.
Съёмка программы "Сегодня вечером", посвящённой юбилею Валентина Юдашкина @alla_orfey #AllaPugacheva #Pugacheva #АллаПугачева #Пугачева @vyudashkin #Юдашкин #ВалентинЮдашкин #мода #модельер #деньРождения #сДнемРождения #юбилей #ФилиппКиркоров #Киркоров #МаксимГалкин #Галкин #ПервыйКанал #СегодняВечером #скоро #съемки #Останкино #ИгорьНиколаев #Николаев #АнжеликаАгурбаш #Агурбаш
Ранее Алла Пугачева встревожила фанатов истощенным видом.