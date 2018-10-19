"Я развожусь с ним": певица Сюзанна со сцены заявила о домашнем насилии от Ромы "Мальбэка"

Сюзанна заявила, что разводится с Ромой "Мальбэком" / https://www.instagram.com/malbecula/?hl=ru

Украинская певица Сюзанна Варнина во время концерта с мужем Романом Варниным, лидером группы "Мальбэк" заявила, что он ее избивает, и она с ним разводится.

Сюзанна во время выступления поменяла текст песни, и спела о том, что Роман ее избил, сообщает Super.ru.

"Я плачу слезами и солью, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним сейчас. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэка. Мальбэк, это конец, это конец, это конец, это жопа, это просто финал", - спела Сюзанна.

После этого заявления пара ушла со сцены, но через некоторое время вернулись, чтобы продолжить концерт.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на происходящее: кто-то встал на защиту Сюзанны.

"У меня мурашки, рада, что Сюзанна нашла в себе силы сказать об этом, и поставить точку в отношениях, где любимый человек ее бьет, это очень сложно, и ей нужна только поддержка сейчас", - написала пользователь Ванесса Вечных в Twitter.

А кто-то заявил, что это сам Варнин страдает от нападений Сюзанны.

"Я миллион раз наблюдала, как Сюзанна царапала Роме лицо до крови, швырялась в него тяжелыми вещами, и рвала на нем одежду", - рассказала юзер под ником Eliz Mone.

Нашлись и те, кто обвинил пару в том, что они хотят привлечь к себе внимание, так как "Мальбэк" недавно выпустил новый альбом.

"Да мне кажется хайп: свадебное платье, макияж мертвой невесты, да и как-то ходили такие слухи давно еще, когда Мальбэк выпустил "Плаксу", - считает _nberd_.

Это не первый раз, когда личная жизнь пары выставляется напоказ: ранее Мальбэк выпустил клип "Плакса", в котором показана настоящая ссора Сюзанны и Ромы.

"Мальбэк" - музыкальный дуэт, который в 2016 году основали Роман Варнин и Александр Пьяных. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась украинская певица Сюзанна Абдулла, которая вышла замуж за Варнина.

Коллаборация "Мальбэка" и Сюзанны получила известность благодаря таким композициям, как "Гипнозы", "Квазар", "Равнодушие" и "Стильный бит".

Ранее Сюзанну пристыдили за волосатые подмышки и живот.