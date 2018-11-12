"Какие формы!": Слава из "НеАнгелов" показала идеальную фигуру в купальнике

Слава Каминская похвасталась стройной фигурой / instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская восхитила поклонников фото своей фигуры.

На своей странице в Instagram певица поделилась снимком с отдыха в Шарм эль Шейхе. Каминская позировала в бежевом купальнике с солнцезащитными очками, счастливо улыбаясь.

Подписчики не жалели комплиментов, и расхвалили фигуру знаменитости.

"Очень красивая форма груди", "Купальник супер! Красавица! Блин, как родив двух детей иметь такую фигуру?", "Какие формы!", "Фигура шикарная!", - писали юзеры.

Ранее Слава Каминская показала архивные фото до пластической операции.