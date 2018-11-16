В Киеве Владимир Кличко собрал звездную тусовку на открытии бара

Известный украинский боксер Владимир Кличко и его бизнес-партнер Руслан Олексенко открыли на крыше их совместного проекта - киевского дизайн-отеля 11 Mirror – шикарный бар –ресторан. Соучредителем выступил также World Class.

Как сообщает JetSetter.ua, фирменные миксы и коллекцию представленного алкоголя первыми отведали почетные гости мероприятия.

Поздравить основателей нового заведения пришли звездные спортсмены Александр Усик, Андрей Шевченко, Сергей Бубка и Александр Шовковский. Мероприятие также посетили экс-заммэра Киева, застройщик Игорь Никонов и художники Илья Чичкан и Маша Шубина и другие приглашенные гости.

Напомним, бывших украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса за проведение наибольшего количества боев за титул чемпиона мира по боксу.