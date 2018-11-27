Потап высмеял эмоциональное исполнение Тины Кароль

Артист забавно озвучил выступление знаменитости.
Известный продюсер и рэпер Потап подшутил над украинской певицей Тиной Кароль.
На своей странице в Instagram артист выложил видео с концерта знаменитости – ее эмоциональное пение он выключил, и наложил на ролик свой оглушительный рев.
Фанаты Кароль обрушились на Потапа с критикой, считая, что он "перегнул палку".
"Пусть это и шутка, но это как-то некрасиво. Все знают, что у Тины великолепный голос", "Потап бессмертный?", "Перебор уже", - возмутились фанаты.
Другие же подписчики с юмором восприняли видео, и также шутили.
"Когда ударился мизинчиком", "Это типа "гоблинский" перевод песни?", "Это ее новая песня? Где скачать?", - шутили юзеры.
Знаменитости также отреагировали на забавное видео: Светлана Лобода в шутливой форме посоветовала Потапу срочно удалить видео.
"Срочно удали, а то тебя завтра выгонят из страны! Помнишь, на свадьбе нельзя быть красивее и популярнее невесты", - написала артистка.
Ранее Тина Кароль покорила фанатов смелым образом.