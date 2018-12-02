Новый рекордсмен YouTube: клип Арианды Гранде бьет рекорды просмотров

2 декабря 2018, 01:47

В песне исполнительница поет о своих бывших возлюбленных.

Гранде
Гранде выпустила клип-рекордсмен / Фото: REUTERS

Новый клип американской певицы Арианы Гранде "Thank you, next", что в переводе означает "Спасибо, следующий", собрал более 46 млн просмотров на YouTube за сутки.

Как сообщает Deadline, ролик превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал южнокорейскому бойбенду BTS, их клип собрал 45,9 млн просмотров за сутки.

В песне 25-летняя Гранде вспомнила своих бывших мужчин: Дэвидсона, Миллера, а также Биг Шона и Рики Альвареса. В клипе исполнительница воспроизвела образы из популярных голливудских фильмов.

"Почти вышла замуж. И за Пита я так благодарна. Хотела бы сказать спасибо Малькольму. Потому что он был ангелом. Один научил меня любви. Один научил меня терпеть. Другой научил меня боли. Теперь я такая удивительная. Я любила, и я потеряла", – говорится в словах песни.

В клипе певица листает альбом с фотографиями, на которых изображены ее реальне бывшие бойфренды.

Напомним, Гранде признана Женщиной года-2018 по версии музыкального журнала Billboard.

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