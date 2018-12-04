Группа Little Big перенесла концерт в Украине из-за военного положения

Little Big перенесли концерт на март / https://www.instagram.com/littlebigband/?hl=ru

Концерт российской группы Little Big в Украине, который должен был состояться 9 декабря в клубе Stereo Plaza, перенесен.

Причиной стал запрет на въезд в страну для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет, введенный из-за военного положения, сказано на странице мероприятия в Facebook.

"Данным уведомлением вынуждены сообщить о переносе концерта Little Big в Киеве на 24 марта 2019 года. Такое решение принято организатором концерта в связи с введением ограничения проезда на территорию Украины граждан Российской Федерации возрастом от 16 до 60 лет", - сказано в сообщении.

Организаторы сообщили, что не будут возвращать деньги за купленные билеты, так как они остаются действительны на шоу в марте.

"Возврат денежных средств за уже проданные билеты в течение действия таких форс-мажорных обстоятельств не будет осуществляется и по истечению срока введения ограничений обращения о возврате средств будут рассматриваться в частном порядке и в рамках существующих правил работы площадки. Данное сообщение распространяется на билеты купленные на площадках O-ticket.com, Concert.ua, Karabas.com и в кассе клуба Stereo Plaza. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату!", - сообщили организаторы.

Ранее группа "Аквариум" перенесла тур по Украине из-за запрета вьезда россиянам.