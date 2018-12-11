Беременная Меган Маркл засветила округлившийся живот на The Fashion Awards 2018

11 декабря 2018, 15:09

Герцогиня Сассекская также нарушила королевский протокол

Меган Маркл
Меган Маркл показала округлившийся живот / https://www.youtube.com/British Fashion Council

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл произвела фурор на британской премии The Fashion Awards 2018, которая прошла в Лондоне.

Меган неожиданно для зрителей вышла на сцену, чтобы огласить победителя в номинации "Лучший дизайнер женской одежды".

"Для меня большая честь быть здесь, на праздновании лучших дизайнеров в моем новом доме – Великобритании", – призналась герцогиня Сассекская.

Жена принца Гарри торжественно вручила знаковую награду творческому директору Givenchy Клэр Уэйт Келлер, которая создала свадебное платье для герцогини.

Сама Меган для церемонии награждения выбрала платье от Givenchy, которое обнажало ее плечо, золотистые босоножки на каблуке от Tamara Mellon и золотые браслеты от Pippa Small.

Критики и приверженцы традиций королевского престола заметили, что Меган на мероприятии нарушила королевский протокол – жена принца Гарри покрасила ногти в темный, практически черный цвет, когда по правилам, нужно выбирать светлые оттенки, максимально приближенные к телесному цвету.

Напомним, 15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.

Как ранее сообщалось, друзья королевской четы, принца Гарри и Меган Маркл, раскрыли некоторые подробности беременности герцогини Сассекской.

Затем стало известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри.

Ранее принц Чарльз проговорился об имени ребенка Меган Маркл.

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Меган Маркл
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