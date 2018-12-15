"Ну Регина мужа урвала, огонь!": Влад Топалов похвастался кубиками пресса

Влад Топалов покорил поклонниц своим прессом / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, похвастался отличной физической формой.

На своей странице в Instagram артист выложил селфи в зеркале, на котором он запечатлен в спортивных штанах и с оголенным торсом.

"Доброе утро, мир! Работа-работой, а спорт - по расписанию! Хотя бы утром, до всех дел и забот. Чтобы уже не думать об этом весь день и не искать время! Пропотел и вперед! И смело заслужил себе право сожрать что-то вредное, всех обнимаю!", - подписал фото артист.

Подписчики стали расхваливать Влада, отметив, что его жена украинская телеведущая Регина Тодоренко "урвала себе лакомый кусочек".

"Крутой торс, Влад", "Хорош! Регина сделала правильный выбор!", "Ну Регина мужа урвала, огонь!", "Почему он такой красивый и женатый?", - писали поклонницы.

Напомним, звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.

Также появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном.

Ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.

Ранее Влад Топалов заступился за родившую Регину Тодоренко.