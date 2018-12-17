"Жива и здорова": Регина Тодоренко рассказала о состоянии после родов

Регина Тодоренко обратилась к поклонникам после родов / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, обратилась к поклонникам, которые "штурмовали" ее страницу бесчисленными вопросами о родах.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась, что чувствует себя хорошо, и пообещала вскоре рассказать о своем опыте родов.

"Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своем невероятном опыте!", - написала Регина.

Напомним, звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.

Также появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном.

Ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.

Ранее Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит после родов.