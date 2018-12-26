"А ягодка уже созрела": Надежда Мейхер удивила архивным фото в 12 лет

Надежда Мейхер покорила сеть архивными фото / https://www.instagram.com/nadyameiher/

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская шокировала поклонников архивным фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на которых она запечатлена в 12-летнем возрасте. Певица позирует на фоне елки в длинном красном платье с учениками из своей школы.

"1994-1995 гг. Мне около 12 лет... Нос красный, мне жутко холодно. Но я стойко выдержала первую, школьную популярность. Помню с этого школьного подиума я около часа не сходила. Станцевав на новогоднем празднике ЗОШ 1 моего родного города Волочиск танго (акомпанировал учитель музыки, играя на баяне), девушки и парни из разных классов решили, что со мной нужно обязательно сфотографироваться. На память остались только эти два фото...Видимо, это был один из судьбоносных знаков, суливших в будущем бЭшену популярность", - рассказала об истории фото артистка.

Подписчики отметили, что в свои 12 лет Мейхер выглядит словно юная девушка лет 17, и она однозначно выделялась на фоне остальных.

"Ох,12... А ягодка уже созрела. Красотка-всегда!", "Ничего себе - около 12-ти! Такая секси-дива. Вы явно отличались на фоне скучных одноклассниц!", "Надя, ты с детства была "ВИА Грой"!", "Уже тогда были личностью в свои 12 лет, отличались своей яркостью и харизмой, даже позируете по-звездному", - писали юзеры.

Ранее Надежда Мейхер похвасталась бюстом в откровенном корсете.