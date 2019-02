Песня Siren Song победительницы нацотбора на Евровидение Maruv: текст и перевод

Мaruv представит Украину на Евровидении-2019 / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Эпатажная певица Maruv представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, который состоится в столице Израиля Тель-Авиве.

Зрители и члены жюри посчитали лучшей ее композицию Siren Song, которая по своему содержанию не более откровенная и раскованно, нежели концертный образ певицы и ее шоу-балета.

Публикуем оригинал песни-победительницы нацотбора на английском языке, а также ее русский перевод.

Uh, uh

Kom zu mir, kom zu mir

You’re the only one

Give me love, give me love

From dusk till dawn

Come to me, come to me

Boy we can get on

Give me love, give me love

From the dusk till dawn

Pre-chorus

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Burning in the flame

Wanna know my secret?

Bang!

Boom… boom… boom…

Uh!

Chorus

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

Post-chorus

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Verse 2

Come to me, come to me

You’re the only one

Give me love, give me love

From dusk till dawn

Come to me, come to me

Following my voice

Give me love, give me love

You don’t have a choice

Bridge

Do you know me?

We’ll take it really slowly

Fallin’ through the floor

Ask the devil’s door

You gotta know me

Just get the rhythm slowly

Burning in the flame

Wanna know my secret?

Bang!

Boom… boom… boom…

Uh!

Chorus

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

Outro

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

Uh! Bang!

Перевод (сокращенный)

Уу, уу.. иди ко мне, иди ко мне

Ты один-единственный

Дари мне любовь, дари мне любовь

От заката до рассвета

Иди ко мне, иди ко мне

Парень, у нас может получиться

Дари мне любовь, дари мне любовь

От заката до рассвета

Припев

Проваливаясь вниз

Милый, это дверь к дьяволу

Сгорая в пламени

Хочешь узнать мой секрет?

Бах!

Бум… бум… бум…

Я на вершине блаженства

Люби меня, люби меня, люби меня, парень

У меня всё отлично

Люби меня, люби меня, люби меня, парень

Куплет

Проваливаясь вниз

Милый, это дверь к дьяволу

Иди ко мне, иди ко мне

Ты один-единственный

Дари мне любовь, дари мне любовь

От заката до рассвета

Иди ко мне, иди ко мне

Следуй за моим голосом

Дари мне любовь, дари мне любовь

У тебя нет выбора

Ты меня знаешь?

Мы сделаем это очень медленно

Проваливаясь вниз

Милый, это дверь к дьяволу

Тебе придётся узнать меня

Просто возьми ритм помедленнее

Сгорая в пламени

Хочешь узнать мой секрет?

Бах!

Бум… бум… бум…

Уу! Бах!

Напомним, во время нацотбора Джамала задала Maruv "вопрос совести": "Ты в Тель-Авиве, пресс-конференция. Какой-то журналист спрашивает: Крым - украинский?".