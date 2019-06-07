Дочь Добкина в бикини засветила шикарную фигуру в Турции

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина очень быстро восстановилась после беременности, и лето 2019 встречает в крошечных купальниках от известных брендов.

"Здесь сложно заставить себя наряжаться. Кроме как нарядиться в купальник. Вообще полный Релакс..первый отдых, куда я не брала каблуки и косметику", - прокомментировала она фото, сделанные в пятизвездочной гостинице Güral Premier в Турции.

На фото она позирует в крошечном купальнике, который в полной мере позволяет получить загар, и удачно подчеркивает фигуру. Кроме того, она призналась, что с удовольствием носит шляпки - они особо помогают в жару.

Алла Добкина снялась в бикини / Instagram

В своем блоге Добкина поделилась приобретением местного специфического масла, и успела отвечать на вопросы подписчиков.

Напомним, Добкина родила мальчика в конце октября 2018, и уже через месяц ее заметили в прозрачном платье на показе мод, а зимой она уже снималась в купальнике.

Алла Добкина активно ведет свой полу-бьюти блог, в котором ранее больше рассказывал про путешествия и моду, а последнее время начала давать советы молодым мамам.

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