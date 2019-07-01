Срам-то какой: Седокова снова публично разделась

Анна Седокова снова раздевается ради хайпа / Instagram

Седокова посетовала, что кто-то снова назвал ее некрасивой, и спешно опубликовала пикантное фото с оригинальной прической.

Новый снимок у бассейна Седокова разместила в своем Instagram, и довольно вызывающе подписала.

"Что это я все в одежде и в одежде. Срам то какой", - написала певица, добавив смайлик высунутого языка.

На снимке она позирует у бассейна в цельном купальнике, выдвинув наперед длинные ножки и выставив напоказ сочные ягодицы. Именно они стали центром внимания подписчиков, которые на смогли пройти мимо таких соблазнительных форм.

Анна Седокова снова светит ягодицами/ Instagram

Они решили, что раз Седокова сама себя троллит в подписи к фото, то им точно можно высказаться как захочется, и девушку просто запалили пошлыми комментариями.

Анна Седокова хайпонула/ скриншот

"Такая сочная такая красивая", "Секс", "вдох глубокий,ноги шире!", "Ну и губищи", "Соска какая", "Мда, сочная, как персик", "Как всегда пердильник на обозрение.умничка.не комплексуя", "Да, без одежды вам лучше ))", - пишут подписчики.

Анна Седокова / скриншот

Анна Седокова / скриншот

Анна Седокова / скриншот

Никто не сомневается, что девушке лучше читать такие комментарии, чем упомянутую ей критику своего целлюлита.

Ранее стало известно, что Седокова проиграла войну с целлюлитом, которую только-только торжественно объявила.