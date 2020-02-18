"Харе шликать в трусах": Экс-Серебро мастурбировала на камеру

Полина Фаворская / Instagram

29-летняя певица Полина Фаворская, которая недавно пела в составе группы Серебро показала очень провокационное фото

Полина Фаворская опубликовала в Instagram фото своей мастурбации и взбудоражила поклонников.

Фаворская никак не подписала фото - только добавила эмоджи в виде сигареты - для тех, кто поймет.

На фото она показывает крупным планом сжатые бедра, и как ее рука подняла трусики, и достала пальчиками под трусики, совершая явно именно то, о чем подумали все подписчики.

Полина Фаворская мастурбирует / Instagram

"Поля харе шликать пальцами в трусах это не культурно", "Глубже! Сладкая мая! ", "Сразу с утра руками туда", "ногти подстриги", "Пилотка зачесалась??", "О боже, Полина, зачем так горячо", "Ага,дрокаешь))", "Дрочеш?", "Как охуенно,хотелось бы чтоб моя рука оказалась за место той", "Да че вы пристали , пусть мастурбирует) сильная и независимая", "Это все от пельменей ) 10 пельмешек съела , одну погладь", "Вы секси", "Красиво,не пошло", "Ой, ща все начнут говном поливать, а я просто скажу, что капец какая у тебя кожа красивая и загорелая, Полин! Прям вкус", "У меня такие же труселя, они очень приятные))", - пишут ей в комментариях.

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