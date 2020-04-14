Лера Кудрявцева рассказала жуткую историю о своем нерожденном ребенке

Лера Кудрявцева / Instagram

Российская телеведущая и светская львица Лера Кудрявцева рассказала о том, как потеряла ребенка от своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

48-летняя Кудрявцева призналась в прямом интернет-эфире с коллегой Тиной Канделаки в том, что после рождения в 2018-м дочери Марии вновь забеременела. Однако выносить ребенка она не смогла - произошел выкидыш.

Телеведущая полагает, что ее беременность прервалась уже на втором месяце поскольку тело было очень ослаблено - несколькими попытками экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

"Последствия были серьезными. Очень сильно нарушился гормональный фон. Я два месяца просто бегала по врачам. Знала, что гормоны — плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза", — заявила Кудрявцева.

К слову, у Кудрявцевой есть взрослый сын Жан - от отношений с музыкантом поп-группы Ласковый май Сергеем Ленюком.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева заявляла о том, что ей пришлось самоизолироваться в домашних условиях и сдать анализ на китайский коронавирус. Дело в том, что телеведущая была одной из гостей на вечеринке в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого и общалась с певцом Львом Лещенко (у которого анализ на коронавирус показал положительный результат).