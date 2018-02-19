Полный аншлаг: Ани Лорак похвасталась своими достижениями в России

Украинская певица Ани Лорак похвасталась ажиотажем вокруг ее нового концерта "DIVA" в России.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото афиши шоу в Санкт-Петербурге, которое состоится 25 февраля в Ледовом дворце. Все билеты на концерт распроданы.

Фанаты артистки порадовались за такое достижение Лорак, они уверены, что их ждет восхитительное шоу.

"Ты достойна sold out олимпийский, поздравляю тебя с таким достижением, Питер любит тебя", "Уже все билеты раскуплены, ничего себе! Будет жарко!", "Очень ждём вас в Питере!!!", - расхваливали Лорак фанаты.

Украинские поклонники артистки начали засыпать ее вопросами, когда же Лорак выступит и в родной Украине.

"Почему ты не приезжаешь в Украину?", "Мечтаю о вашем концерте в Киеве!", "А в Киев когда?", "Когда уже Киев? Когда города Украины? Возвращайся домой!", - пишут поклонники.

Свою новую концертную программу "DIVA" певица несколько недель готовила в Киеве, куда вернулась после длительного пребывания в России.

Первый концерт нового шоу Лорак прошел в Минске (Беларусь), теперь же певица отправляется в Россию, на самые крупные площадки Санкт-Петербурга и Москвы.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Фев 19, 2018 в 12:21 PST

Ранее фанаты остались недовольны образами Ани Лорак на новом шоу "Дива".