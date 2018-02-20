Дима Билан показал необычное фото из поезда

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть необычную фотографию из поезда — на ней он запечатлен сидящим на ступеньках, цветовая гамма снимка была изменена.

Фото артист разместил на своей странице в Instagram, за четыре часа оно собрало более 18 тысяч лайков.

"… и связи как не бывало!", — подписал снимок исполнитель. Позже певец написал, что едет в Киров (21 февраля в городе запланирован его концерт — Ред.).

Ранее Дима Билан поделился, что в России в его квартире проходили секретные съемки "для очень дорогого сердцу человека", в которых приняли участие он и украинская певица, "искрящаяся" Вера Брежнева.