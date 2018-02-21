Экс-"Виа-Гра" показала редкие фото с отдыха с мужем

Украинская певица Санта Димопулос отправилась вместе с мужем Игорем Кучеренко в Дубаи.

Артистка очень редко показывает поклонникам совместные фото с мужем. В этот раз на своей странице в Instagram Димопулос поделилась нежными кадрами, на которых она обнимает и целует супруга.

Эту фотосессию они устроили в пустыне на закате солнца.

Также певица поделилась фотографией в спортивном наряде, даже на отдыхе Санта следит за фигурой и не позволяет себе расслабиться и потерять форму.

Публикация от Santa ❤️ Dimopulos (@santadimopulos) Фев 21, 2018 в 1:33 PST

Ранее Санта Димопулос показала фото в купальнике.