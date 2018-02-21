Экс-"Виа-Гра" показала редкие фото с отдыха с мужем

Санта Димопулос выложила снимки с Дубаи.
Украинская певица Санта Димопулос отправилась вместе с мужем Игорем Кучеренко в Дубаи.
Артистка очень редко показывает поклонникам совместные фото с мужем. В этот раз на своей странице в Instagram Димопулос поделилась нежными кадрами, на которых она обнимает и целует супруга.
Эту фотосессию они устроили в пустыне на закате солнца.
Также певица поделилась фотографией в спортивном наряде, даже на отдыхе Санта следит за фигурой и не позволяет себе расслабиться и потерять форму.
Ранее Санта Димопулос показала фото в купальнике.