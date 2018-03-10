"В мою лодочку иногда садятся пассажиры": Тина Кароль раскрыла секреты своей личной жизни

Украинская певица Тина Кароль в музыкальном фильме "Интонации" поделилась подробностями личной жизни, которую артистка всегда держит в тайне. Она рассказала, что после смерти мужа у нее были отношения с мужчинами, но настоящую любовь она так и не нашла.

"Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляя. Но счастье так и не нашла", - так прокомментировала отношения с мужчинами певица в фильме, сообщает "ТСН".

Она добавила, что в ее лодочку иногда садятся пассажиры, намекая на то, что у нее были отношения с мужчинами, но они не переросли в что-то большее, чем увлечение.

"Мое одиночество – мое вдохновение. Счастье не бывает много. Ты счастлив в профессии, но несчастный в любви. Иногда это можно объединить. Сейчас это не так. Я не драматизирую", – отметила певица.

Ранее Тина Кароль представила фильм "Интонации".