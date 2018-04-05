В Москве умерла известная детская писательница и переводчица

Ирине Токмаковой было 89 лет.
В Москве скончалась детская писательница и переводчица Ирина Токмакова. Ей было 89 лет.
Токмакова прославилась сборниками стихов "Сказка про Сазанчика" и "Летний ливень", а также повестями и сказками "Счастливо, Ивушкин", "Чародейка", "И настанет веселое утро".
Среди ее переводов наиболее известны перевод на русский повести шведской писательницы Астрид Линдгрен "Мио, мой Мио", сказки шотландского писателя Кеннета Грэма "Ветер в ивах". Также она перевела несколько сказок про Мумми-троллей финской писательницы Туве Янссон.
Первые переводы она делала для себя. Но потом ее муж, Лев Токмаков, отнес их в издательство, и они были приняты.
Скончалась известная детская писательница и переводчица Ирина Токмакова.https://t.co/DGFXbMEZAS#Россия #Утрата pic.twitter.com/YvEsIhUf1E— Пятый канал Новости (@5tv) 5 апреля 2018 г.
Напомним, на этой неделе Google посвятил дудл Майи Энджелоу. 4 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения известной американской писательницы и поэтессы. Знаменитость Энджелоу принесла ее первая же книга "Я знаю, от чего птица поет в клетке", где она откровенно рассказала, как в 7 лет ее изнасиловали.