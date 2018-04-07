Дорофеева, Кошевой, Козловский и другие украинские звезды рассказали, как будут праздновать Пасху

7 апреля 2018, 13:00

Кто-то будет работать, а кто-то в теплом семейном кругу отметит торжество.

8 апреля православные отмечают Пасху

В это воскресенье 8 апреля православные отмечают великий христианский праздник – Пасху-2018. Надя Дорофеева, Евгений Кошевой, Виталий Козловский, Александр Педан и Леся Никитюк поделились не только планами, но я приятными воспоминаниями.

Так, Надя Дорофеева планирует отмечать Пасху на работе – в этот день у нее концерт в Беларуси.

"В этот день я буду на сцене, "Время и Стекло" выступает на фестивале в Беларуси. Как и многие артисты, мы работаем даже в такие большие праздники. Я люблю встречать Пасху в кругу близких. Особенно в детстве я ждала этого дня. К сожалению, сегодня мне изредка удается видеть родных. Мама часто ко мне приезжает, но в этом году на Пасху мы будем не вместе", - призналась певица. 

Надя Дорофеева планирует отмечать Пасху на работе

Будет работать и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. Он в этот день будет отмечать сразу два праздника.

"Так совпало, что в это воскресенье я буду отмечать свой день рождения, который наступит накануне. Так получилось, что последние 10 лет я в свой праздник работаю, и в этом году не исключение - будут съемки "Лиги смеха". Поэтому отмечать будем на следующий день. А так, теща всегда ходит в церковь в этот день и святит корзинку с лакомством, а дочери занимаются тем, что красят яйца и украшают пасочки", - отметил актер. 

Евгений Кошевой также будет работать на Пасху

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Двойной праздник будет и у телеведущей Леси Никитюк.

"Несколько дней перед Пасхой стараюсь поститься. Когда путешествовала, снимала блоги и успокаивала себя тем, что путникам можно не поститься. Но сейчас перед Пасхой всегда держу себя в руках: овощи, вода. Чтобы в сердце и голове что-то очистилось. Буду праздновать дома. У моей семьи в этом году невероятный праздник – не только Пасха, но и крестины моей племянницы Анечки, которые мы запланировали на следующий день. Устрою дома СПА-салон "У Леси"", - поделилась Никитюк. 

Двойной праздник будет и у Леси Никитюк

В семейном кругу будут встречать Пасху Виталий Козловский. У него есть ежегодная традиция, которую он не планирует нарушать и в этом году.

"У меня есть традиция, которую я не нарушил ни разу с тех пор, как перебрался в Киев: на Пасху я еду в родной Львов, там освящаем пасхи и собираемся семьей за одним столом. Когда я был маленьким, пасхи всегда пекла мама, а я в это время всегда крутился возле нее и очень любил собирать пасхальную корзину в церковь. Украшал зелеными веточками, старался красиво все разложить. Мама уже 16 лет живет в Риме, и сейчас пасхи печет моя старшая сестра Елена", - вспомнил артист. 

Козловский будет отмечать Пасху с семьей

Останется дома с детьми и женой ведущий и шоумен Александр Педан.  У него недавно родился сын Марк, и пока он еще маленький, они не планируют грандиозных празднований.

"Пасху я всегда отмечаю с семьей. Раньше у нас была традиция – мы ездили в деревню к бабушке моей жены. Там лучшая атмосфера для празднования. Но с появлением Марчика мы стали очень домашними. Мои девушки будут раскрашивать пасхальные яйца, Лера это очень любит. Они с женой накануне тщательно выбирают краску, продумывают, как все будет выглядеть. Так что у нас празднование Пасхи довольно традиционное", - рассказал ведущий. 

Александр Педан с дочкой Лерой

Ранее Оля Полякова похвасталась пасхальной выпечкой.

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